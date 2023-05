El desopilante comentario de Borja sobre el escándalo en el final de River-Boca: "Me dañaron la..."

Miguel Borja fue el autor del único gol de River ante Boca el último domingo. Mientras el 9 festejaba y le agradecía a Dios por esa alegría, detrás suyo sucedía de todo: piñas, patadas, agarrones, empujones y cualquier tipo de discusión entre ambos planteles. Tal fue la desconexión del colombiano con la pelea que se hicieron muchos memes sobre su nula reacción.

El Millonario volvió a las prácticas este miércoles y los jugadores atendieron a la prensa en el River Camp. Allí, el delantero hizo una desopilante 'queja' al respecto de lo que sucedió tras su gol: "Me dañaron la celebración", tiró entre risas con DirecTV Sports.

En tono más serio, Borja aseguró que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero tenía que terminar de festejar su gol: "Tenía que seguir en lo mío, estaba en otra. Había muchos jugadores dentro de la cancha y traté de estar lejos de eso". Cuando terminó su celebración, el goleador recibió un abrazo de Martín Demichelis.

"Yo tenía claro que primero estaba Dios. Durante la semana previa tenía mucha fe que iba a marcar, por eso llevé la remera. Me dicen que se está vendiendo, ojalá que siga así", expresó Borja sobre su remera. Para no llevarse una amarilla, el delantero se puso una camiseta blanca que decía "la gloria es para Dios" en letras rojas por encima de la de River.

Por último, el ex Junior, que escribió su página más importante en Núñez, habló sobre su presente, en el que es más suplente que titular: "Es normal, cuando uno no juega lo que queda es trabajar, no hacer mala cara. Es lo que hice, siempre a disposición. Con el esquema, con esta calidad de jugadores se le va a hacer fácil jugar, el esquema del profe ha dado frutos, se sumó mucho", concluyó.