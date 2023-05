La llamativa coincidencia que tuvo el triunfo de Gimnasia

Gimnasia lo ganó sobre la hora y no hay nada que se celebre más en el Lobo que poder escuchar esa palabra, la que es sinónimo de triunfo. No le sale muy seguido sumar de a tres al equipo de Joaquín Sastre, aunque en la mayoría de los duelos que terminaron en parda lo mereció. El éxito ante San Martín de Tucumán con esa conquista en el epílogo del encuentro no solo metió al equipo en zona de reducido, también volvió a cumplir con algo que a esta altura casi es ley.

La expulsión extraña de Santiago López por un intento de simulación (algo que el jugador desmintió) parecía dejar el panorama cuesta arriba, con una eternidad de partido por delante. Sin embargo, Gimnasia jamás renunció, jugó incluso mejor con uno menos y triunfó. Con los tres puntos en el bolso, volvió a activarse lo que es casi una ley a esta altura: cada vez que el Lobo sufrió una tarjeta roja, el equipo ganó.

Padilla celebra el gol ante San Martín de San Juan que también tuvo espulsados.

En los tres partidos que suma el Mensana con victoria en el torneo terminó con diez jugadores: Joan Juncos y Bruno Nasta ante San Martín de San Juan (fecha 2), Alejandro Gutiérrez Arango contra Defensores de Belgrano (fecha 10) y el mencionado caso de López en la tarde de ayer.

"Parece ya costumbre pero bueno, siempre que sea para ganar, habrá que aceptarlo", dijo el goleador Juncos una vez sentenciado el partido. Algo con lo que coincidió Santi López: "Lo colectivo está por encima de lo particular. Me queda bronca porque jamás hubiese simulado en la situación en la que estaba". Creer o reventar, ayer volvió a ocurrir lo mismo. Mientras sea para seguir sumando de a tres y aunque suene raro, bienvenido sea.