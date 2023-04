La decisión que tomó Martín Demichelis y lamenta el mundo River

River Plate, puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y que viene de caer en el debut de la Copa Libertadores en Bolivia, visitará esta tarde (a las 19 por ESPN Premium) a Huracán, con el objetivo de conseguir una victoria que mantenga su diferencia en la cima. Para el encuentro, Martín Demichelis pondrá lo mejor que tiene y, nuevamente, Nicolás De La Cruz estará ausente.

Nicolás De la Cruz sigue teniendo molestias y no jugará.

El uruguayo sigue teniendo molestias en su rodilla derecha, afectada por una sinovitis, y el entrenador decidió no incluirlo en la lista de concentrados para el duelo que se jugará en el Tomás Adolfo Duco. Con relación al partido jugado con The Strongest, Micho hará cuatro modificaciones. Leandro González Pirez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Esequiel Barco son los que ingresarán al once mientras que Emanuel Mammana, Andrés Herrera, Pablo Solari y Agustín Palavecino estarán en el banco.

River, con cuatro victorias consecutivas en las últimas fechas, comanda la Liga con 21 puntos, uno más que su escolta San Lorenzo, que anoche venció a Atlético en Tucumán. Huracán perdió los últimos tres partidos de la LPF -en la fecha 9 ante Racing en el Cilindro por 2 a 1- pero viene de golear 4-1 a Guaraní de Paraguay por la Copa Sudamericana. En la era profesional, Huracán y River jugaron 167 veces, con 82 victorias para los de Núñez, 34 para los de Parque Patricios y 51 empates.

Probables formaciones

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Lucas Castro, Juan Gauto; y Nicolás Cordero. DT: Diego Dabove.

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez o Agustín Palavecino; Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; Esequiel Barco o Miguel Borja y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.