La particular condición que puso River para que el Monumental sea sede del Mundial Sub 20

Si bien todavía no es oficial, Argentina es la principal candidata para organizar el Mundial Sub 20 luego de que la FIFA le quite la sede a Indonesia por "las circunstancias actuales", en referencia a los conflictos políticos. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se mostró confiado en que el país reciba la competencia juvenil que comenzará el próximo 20 de mayo y espera con entusiasmo el anuncio oficial de la entidad que preside Gianni Infantino.

Si esto ocurre, las posibles sedes serían el Único Diego Armando Maradona en La Plata, La Pedrera de Villa Mercedes en San Luis, el Centenario en Chaco, y el Padre Ernesto Martearena en Salta pican en punta, pero AFA también sabe que tiene a disposición el estadio Monumental de River que, puso una particular condición para albergar algunos de los partidos del certamen.

Jorge Brito, Chiqui Tapia e Ignacio Villarroel.

Ignacio Villarroel, vicepresidente del club de Núñez, confirmó que el Monumental se postuló para albergar partidos pero avisó: "La AFA sabe que cuenta con River por si se necesita utilizar el estadio para el mundial Sub 20 (entre el 20 de mayo y el 11 de junio). Si hubiera algún partido no sería afectando la localía de River".

El directivo, además, confirmó que "hay un tema normativo por ver" y eso se debe a que la FIFA solo dejaría que se jueguen partidos del certamen en estadios que no sean utilizados por equipos para competencias, y durante ese lapso, el equipo de Martín Demichelis deberá afrontar compromisos de la Liga Profesional como también de la Copa Libertadores.

Villarroel, además, se refirió al debut de River en la Copa Libertadores y se refirió al penal que le cobraron, que abrió el marcador a favor de The Strongest. "No me pareció penal el de ayer. Entiendo que lo cobró y hay tecnología que lo justifica o no", dijo.