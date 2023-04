La llamativa frase de Herrón tras el 0-0 de Boca en Venezuela: “El equipo hizo…”

Mientras en Buenos Aires sigue la búsqueda del nuevo entrenador, Mariano Herrón estuvo a cargo del debut de Boca en la Copa Libertadores. Tras un empate a cero y con dos expulsados, el DT interino del Xeneize analizó el estreno en Venezuela y aseguró que se fue contento por el rendimiento mostrado por el equipo.

Es cierto que las rojas de Bruno Valdez y Facundo Roncaglia comprometieron el desarrollo del partido ante Monagas, pero Boca estuvo lejos de una buena noche. Más allá de algunas situaciones de gol aisladas en los pies de Darío Benedetto y principalmente Sebastián Villa, el Xeneize nunca doblegó a un rival que demostró ser muy menor.

Sin embargo, Herrón se mostró satisfecho con lo visto por Boca: "El equipo hizo un gran partido, merecimos más. Es una lástima que no nos podamos llevar este partido. Quiero felicitar a mis jugadores porque hicieron un gran partido, un gran esfuerzo y a veces pasan estas cosas, se hace todo el desgaste para ganar el partido y no se puede", expresó.

Por otra parte, el por ahora DT de Boca no quiso entrar en polémicas sobre el arbitraje de Wilton Sampaio, que expulsó correctamente a los dos centrales del Xeneize: "No tengo absolutamente nada que decir del arbitraje. Creo que fue un partido correcto. Tendremos que ver las jugadas si fueron expulsiones o no, más la de Roncaglia en el segundo tiempo, no hay mucho qué decir", concluyó.

Luego del empate, Boca se enfocará al partido ante Colón del próximo domingo en la Bombonera. Hasta el momento, Herrón seguirá en el banco de suplentes, mientras la dirigencia sigue buscando al reemplazante de Hugo Ibarra. ¿Llegará para la próxima semana?