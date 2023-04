Qué dijo Figal cuando le preguntaron si el empate de Boca fue decepcionante: “Me…”

Nicolás Figal volvió a ser lo más destacado de un Boca chato, pero que pudo haberse llevado algo más de su debut en la Copa Libertadores. En el post partido en Venezuela, un periodista de la transmisión le preguntó al defensor xeneize si el estreno había sido decepcionante, algo con lo que el zaguero no estuvo de acuerdo.

Al escuchar la pregunta que abrió la entrevista, Figal aseguró que no estaba de acuerdo con ese calificativo: "No sé si decepcionante, me quedo con el equipo con 9 jugadores se entregó al máximo. Lo malo es que no podemos cometer esos errores, la Libertadores no da margen. El próximo partido queremos ganar", expresó.

"El equipo se entrego al máximo pero no podemos cometer esos errores en la Copa Libertadores, esas expulsiones nos pueden costar caro", apuntó.



"Es que más allá de sus limitaciones el rival se hace difícil de local. lo importante que pudimos haber ganado, pero esto continua y recién empieza.", comentó el ex Independiente.

Fuente: Télam