Un jugador de Independiente faltó al entrenamiento sin previo aviso, pero no será sancionado: el motivo

El mediocampista Juan Cazares faltó al primer entrenamiento de la semana, por motivos personales, y si bien se especuló con la chance de recibir una sanción deportiva, esto no ocurrirá. El ecuatoriano faltó sin avisar, algo que molestó al cuerpo técnico de Independiente que encabeza Pedro Monzón, pero estará disponible para el duelo ante Estudiantes.

Desde el departamento de prensa del club, según informa el sitio "Loco x el Rojo", aclararon el hecho: "El futbolista se ausentó de la práctica por motivos personales. NO va a ser marginado de cara al encuentro con Estudiantes de La Plata. Se entrenó a la par de sus compañeros". Juanito está teniendo muchos minutos y el interino lo tendrá a disposición pese a los rumores.

Es que Independiente suma apenas nueve puntos y está cerca del descenso por tabla general, que tendrá al último bajando a fin de año a la Primera Nacional y hasta el momento ese lugar lo ocupa Colón de Santa Fe con seis puntos. Por otro lado, la dirigencia del Rojo se encuentra en la búsqueda de un entrenador principal y el candidato es el uruguayo Pablo Repetto.

La dirigencia del Rojo ya mantuvo contactos con el DT, que en principio se mostró entusiasmado y con intenciones de ponerse el buzo de entrenador. Sin embargo, y al igual que sucedió con Pablo Guede y Ricardo Zielinski, el problema es el económico. La intención de la Comisión Directiva es que Monzón dirija los clásicos ante Racing y River para que luego asuma el uruguayo.

Más allá de la cuestión económica, la CD debe resolver la desvinculación de Stillitano, que todavía no se firmó por diferencias que existen entre las partes sobre la recesión del contrato. En caso de que no logren solucionar esta cuestión, Independiente no podrá contratar a un nuevo entrenador.