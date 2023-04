La tremenda frase retro de Demichelis sobre la altura de La Paz: “Jugar ahí es…”

Este martes a partir de las 19 horas, River iniciará su camino por la Copa Libertadores, certamen que año a año es su máximo objetivo. A cinco años del glorioso título en Madrid y a cuatro de la pesadilla en Lima, los ahora dirigidos por Martín Demichelis debutarán en la siempre complicada altura de La Paz ante The Strongest.

Precisamente, su nuevo DT guarda el peor de los recuerdos del estadio Armando Siles. En su etapa como jugador, Demichelis vivió una verdadera pesadilla en la goleada de Bolivia a la Selección argentina por 6 a 1. Aquella tarde de 2009, Micho fue titular bajo las órdenes de Diego Armando Maradona.

Previo a su debut en los 3500 metros sobre el nivel del mar, el ahora entrenador de River se había mostrado esperanzado: "Nunca jugué en La Paz. Espero afrontar esta situación de la mejor manera sin ningún tipo de miedos y poder responder a las expectativas. Me siento preparado y descansado".

Demichelis, Verón y Maradona tras la goleada sufrida ante Bolivia.

Sin embargo, su declaración post goleada fue totalmente contraria: "No podíamos ni hablar entre nosotros, menos podíamos decirles a ellos que no hicieran más goles. Nos ganaron, nos humillaron y ahora pueden salir a decir cualquier estupidez", disparó sobre unas declaraciones del histórico Moreno Martins.

Finalmente, Demichelis lanzó su tajante sentencia sobre jugar en Bolivia: "Tuvimos una charla muy buena con el médico y el preparador físico antes de ir a La Paz y fui convencido de que no lo íbamos a sufrir. pero después me dí cuenta de que es inhumano jugar ahí. Te explota la cabeza, la pelota corre más rápido de lo normal, te agitás más rápido y te recuperás más lento. además, no tenés automatizado pegarle desde mitad de cancha como sí lo están los bolivianos. Hay que experimentar, repentizar y adaptarse como ellos porque sino, es mucha ventaja", expresó.