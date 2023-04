La única duda de Demichelis para jugar en la altura de La Paz ante The Strongest

River debutará este martes en la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz. El equipo de Martín Demichelis, líder de la Liga Profesional, viajará en las próximas horas con destino a Bolivia para esperar el encuentro que abrirá el Grupo D y el entrenador, luego de la práctica de este lunes, definirá el equipo que saldrá a jugar en el vecino país.

La única duda que tiene Micho es el ingreso, o no, de Nicolás del la Cruz, quien durante el partido con Unión fue reemplazado por un molestia en la rodilla que, tiempo atrás, lo tuvo relegado por una sinovitis. Si bien lo esperará hasta último momento, si no está totalmente recuperado no lo arriesgará teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que tiene por delante.

Nicolás de la Cruz, la única duda del DT.

Si el uruguayo no llega, Agustín Palavecino ocupará ese lugar. El once, entonces, sería con: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; José Paradela, Nicolás De la Cruz o Agustín Palavecino y Lucas Beltrán.

En el encuentro, que se jugará a las 19, River buscará romper una extensa racha de encuentros sin poder sumar de a tres en la La Paz. La última vez que ganó fue hace 53 años, 1 de marzo de 1970, y desde ese momento jamás pudo repetirlo ya que disputó cinco visitas, con tres derrotas y dos empates.

El plantel viajará a Santa Cruz de la Sierra, donde permanecerá concentrado hasta cuatro horas antes del duelo, como suelen recomendar los especialistas. La última vez que River visitó el Hernando Siles se llevó un empate 1-1 contra The Strongest en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016. Milton Casco, Emanuel Mammana y Nacho Fernández, los sobrevivientes.