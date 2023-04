La mala noticia que recibió Demichelis a horas del debut de River en la Libertadores, ante The Strongest

Los problemas físicos de Nicolás de la Cruz vuelven a preocupar al mundo River, a horas del debut en la edición 2023 de la Copa Libertadores, en los 3.600 metros de altura de La Paz ante The Strongest. Martín Demichelis lo esperó pero finalmente no podrá contar con él para el partido, por lo que no forma parte de la lista de convocados para viajar a Bolivia.

El volante uruguayo padece una sinovitis en su rodilla derecha, la misma que lo tuvo a maltraer durante el 2022 y por la que casi no llega a jugar con la Selección de su país en Qatar.

De la Cruz ante Unión.

Tras tres meses parado, De la Cruz debutó en la era Demichelis el 26 de febrero en la derrota ante Arsenal. Luego sumó minutos ante Racing de Córdoba, Lanús y Godoy Cruz. Pero durante el parate de la doble fecha FIFA debió someterse a un nuevo tratamiento, por lo que se perdió la gira asiática con la Selección uruguaya.

Luego pudo jugar y hasta ser titular ante Unión, pero una nueva retención de líquido en esa rodilla le impidió continuar los entrenamientos pospartido y será baja para el debut en la Copa Libertadores. Lo confirmó River al anunciar los convocados para ese partido.

El futbolista padece la misma lesión que sufre Matías Suárez, que le impide jugar con normalidad y estar al 100%, aunque con una gravedad distinta por el momento. Demichelis no quiere arriesgar a De la Cruz de cara al apretado calendario que tiene el equipo, por lo que permanecerá entrenando en Ezeiza para llegar ante Huracán la próxima fecha de Liga Profesional.