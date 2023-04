Messi y la conmovedora diferencia entre la final de 2014 y la de 2022: "La forma en la que…"

Emiliano "Dibu" Martínez habló en el podcast Behind the game de la Premier League y toco varios temas. Uno de los temas centrales de charla tuvo que ver con su intuición al momento de atajar penales pero también reveló una conversación que tuvo con Lionel Messi durante el Mundial de Qatar, que terminó ganando la Selección argentina.

Messi y el Dibu con los premios logrados en Qatar.

En la charla, el arquero marplatense contó que le preguntó a Leo qué diferencia notaba con respecto a la que no pudo ganar en Brasil 2014 y su respuesta lo conmovió: "Le pregunté a Messi qué fue diferente de la Final del 2014 a la Final del 2022, y me dijo que la forma en la que conectamos con la gente es algo que nunca antes se había visto. Jugamos para ellos".

Además reveló que el astro le dio algunos consejos para que tenga en cuenta al momento de la definición: "Los pateadores eligen un lugar para el penal y con la calidad que tienen, la pueden poner ahí. Si te estás moviendo, creas caos y los pateadores ven diferentes objetivos. Messi me dijo eso, sí. Es más difícil. Cuando no me muevo, eligen un lugar y listo".

“A mi no me molesta entrenar penales. Entrené contra Van Persie, Thierry Henry, Aubameyang, Lionel Messi... me gusta entrenar, me gusta trabajar duro. Incluso por estos días practico mucho la precisión. Siempre digo que ‘la precisión le gana a la potencia’. Me gusta apostar en los entrenamientos. Y siempre gano, nadie me derrota. De ahí viene mi carácter", contó entre risas.

Uno de las momentos más destacados, fue cuando empezaron hablar sobre la importancia de la psicología y Oriana Sabatini, que participó de la charla, elogió a Dibu por hablar constantemente sobre el tema. "Sos uno de los pocos jugadores que dice que hacer terapia es increíble", le dijo y el arquero respondió: "Todos podemos hacerlo, incluso un hombre de 1,90 metros que es gigante. Te ayuda”, respondió el arquero. “Uno no es menos hombre por ser sensible o llorar”, coincidieron.