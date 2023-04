La llamativa charla entre Heinze y Milito tras el empate entre Newell’s y Argentinos: qué se dijeron

Luego de un reñido empate en 0 entre dos equipos que juegan bien como Argentinos Juniors y Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa por la Liga Profesional, un abrazo que protagonizaron los entrenadores de ambos equipos se convirtió en la imagen del día. Gabriel Milito y Gabriel Heinze aprovecharon el pitazo final para mantener una larga charla futbolera.

A priori, el eje de la conversación giraba en torno a detalles tácticos del partido y los respectivos planteos. Aunque era difícil de mantener el hilo de la conversación porque ambos se tapaban la boca. Gestos ampulosos de un apasionado Heinze se contrarrestaban con la tranquilidad y cariño que caracteriza a Milito. Entretanto un abrazo entre ambos y más conversación. La minireunión duró unos 15 minutos.

Está claro que los excompañeros de la Selección argentina todavía se guardan un cariño especial y cuando fueron consultados por ese encuentro en conferencia de prensa, ambos dejaron un elogio hacia el otro.

"Lo conozco hace muchos años, es una persona extraordinaria. Yo tengo un aprecio especial por él y una admiración muy grande, como jugador cuando jugaba, hoy como entrenador pero sobre todas las cosas una admiración muy grande como persona", señaló Milito sobre Heinze.

"Cada vez que lo veo me encanta juntarme, me encanta hablar. Lo habíamos hecho en más de una oportunidad, donde estamos varias horas hablando, obviamente de fútbol. Me encanta escucharlo porque es un apasionado y me gusta escucharlo para aprender", agregó el ex Barcelona sobre el ex Real Madrid. Y cerró: "Es de esa clase de gente que se merece la pena conocer. No abunda en el ambiente del fútbol gente como él y es por eso que tengo tanto aprecio y admiración".

Por su parte, Heinze señaló: "Con Gabi tenemos muchas historias. Tenemos una gran relación. Encima disputábamos puestos y con los años forjamos mucho cariño. Hace mucho tiempo que no lo veía pero hablamos de todo".