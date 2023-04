El ex San Lorenzo que prendió el ventilador tras su ida del club: "Me sentí menospreciado, con Insúa yo..."

Álex Ibacache fue el primer refuerzo en llegar a San Lorenzo para la temporada 2023. El lateral izquierdo arribó a Boedo con ciertos pergaminos que posteriormente no pudieron ser demostrados. Luego de varios idas y vueltas, con declaraciones cruzadas desde ambos lados, el futbolista fue, también, el primero en abandonar la institución en lo que va del año.

En las últimas horas el chileno, actualmente en Belgrano de Córdoba, alzó la voz y por primera vez desde su salida explicó lo sucedido: “Pasaron muchas cosas, una seguidilla de hechos que desembocaron en que tome la decisión de irme. La verdad, me sentí menospreciado”.

Álex Ibacache y Matías Caruzzo, en la firma de contrato.

“Antes de irme de Everton, me comentaron que el cuerpo técnico me quería. Pero, al llegar, me di cuenta que no era tan así. Yo no hablaba con Insúa, sí con Fabián García pero decía que no querían ponerme por riesgo de que me lesione, pero yo estaba bien, me sentía para jugar. Lógicamente, en mi puesto estaba Malcom Braida, un gran jugador que era titular. El tema es que nunca se me evaluó, ni siquiera en los amistosos jugué”, añadió Ibacache.

Sobre el momento en el que finalmente tomó la iniciativa de abandonar el club, recordó: “Cuando decidí irme de San Lorenzo, hablé con Caruzzo (Matías, el director deportivo) y le dije que iba a rescindir. Lo mismo le comenté a mi representante. Entiendo que el club haya querido resguardarse, pero yo les dije que no iba a volver. Fui claro desde el primer día. Eso no quita que fue un error ir a ese partido benéfico porque aún tenía contrato con San Lorenzo".

"En todos lados se dijo que yo me había tomado unos días de licencia por temas personales, pero siempre fui claro y les manifesté que no volvía. La gente piensa que me echaron por jugar ese partido, pero no fue así”, sentenció Álex Ibacache, quien actualmente es titular en Belgrano de Córdoba.