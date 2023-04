Dibu Martínez reveló el tremendo motivo por el que tiene un gran nivel de inglés: "En mi contrato tenía un..."

Dibu Martínez era un adolescente cuando se marchó a Inglaterra. Apenas con 17 años, el marplatense dejó las inferiores de Independiente para irse al Arsenal y desde entonces hizo toda su carrera allí, a excepción de un corto préstamo por el fútbol español. Por esta razón, no sorprende que el arquero campeón del mundo con la Selección argentina hable en un inglés fluido y con un fuerte acento británico. No obstante, la historia de cómo se puso a estudiar inglés es bastante particular.

En el marco de una charla para Behind The Game de Budweiser, el actual guardameta del Aston Villa reveló varios detalles de su vida con el exdelantero del Arsenal, Ian Wright, y Oriana Sabatini, cantante y pareja de su compañero Paulo Dybala. Las redes sociales se hicieron eco de varios clips de la entrevista y, en uno de ellos, el Dibu contó la historia detrás de su nivel de inglés: "Arsenal me dijo 'ey, necesitas aprender el idioma'", comenzó.

"¿Te pusieron a alguien que te ayude?", le preguntó Wright, un ídolo de los Gunners. Ante la pregunta, el ganador de The Best al mejor arquero del mundo se explayó: "Sí, tuve una gran profesora... yo tenía un bonus en mi contrato porque el Arsenal insistió en "tenés que hablar inglés".

Dibu Martínez en el Aston Villa, su séptimo equipo en el fútbol inglés.

Ante la atenta mirada del exgoleador y Oriana, el Dibu aseguró que el club lo incentivó económicamente para aprender la lengua anglosajona: "Pusimos en el contrato que, si yo pasaba un examen en la Universidad de Cambridge, me darían un bonus de 20 mil libras", sentenció.

Con su característico buen humor, Martínez remató: "Entonces le dije a mi profesora 'realmente necesito pasar este examen, 20 mil libras...' Estudié mucho durante todo un año y aprobé. Es por eso que mi inglés empezó a mejorar en un año". Luego, el Dibu se preparó para seguir con el partido de pool que estaban jugando entre los tres.