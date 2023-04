Mateo Retegui dio indicios sobre su futuro ¿en Tigre?: "Sé que es..."

Es, sin dudas, uno de los jugadores del momento en el fútbol argentino. Luego de ser goleador de la Liga Profesional 2022 y, hasta el momento, repetir la hazaña en la nueva edición, Mateo Retegui es seguido de cerca por diferentes clubes del Viejo Continente, quien están dispuestos a llevárselo cuanto antes.

En su diálogo con ESPN, el delantero surgido en Boca que ya tuvo su debut con la camiseta de la Selección de Italia (donde convirtió dos goles en la misma cantidad de partidos), reconoció: "Ahora estoy súper tranquilo, trato de no pensar mucho en el futuro. Sé que es probable una transferencia a mitad de año, pero tengo la cabeza en Tigre".

En sus dos primeros partidos como la Selección de Italia, convirtió dos goles.

"Estoy súper enfocado con el club, con muchas ganas de jugar y hacer goles, con ganas de que al club le vaya bien. Estoy muy contento, vivir esto con mi familia y mis amigos, para mí es un sueño, algo único", reconoció Retegui, quien fue nombrado como personalidad destacada de San Fernando.

Con respecto a las posibilidades de volver a vestir la camiseta de la Selección italiana (en junio enfrentará a España por una de las semifinales de la Nations League), prefirió no dar demasiados detalles. "Estoy tranquilo, tengo la cabeza en Tigre. Si me toca volver, con muchísimas ganas intentaré hacer lo mejor. Y, si no, alentaré desde acá".

La situación contractual de Mateo Retegui con Tigre es la siguiente: la institución de Victoria tiene la posibilidad de comprarle a Boca el 50% de la ficha en una suma de 2.400.400 dólares. Todo indica que el club adquirirá dicho porcentaje y, a mitad de año, será vendido al fútbol europeo. De este modo, el Xeneize y el Matador dividirán las ganancias en partes iguales.