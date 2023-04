La picante respuesta del Kun Agüero a los insultos de Pablo Duggan: "Yo fui pobre y…"

El Kun Agüero está hoy en el centro de la escena luego de las declaraciones que llevó a cabo en una transmisión en su canal de Twitch, donde se refirió a la situación económica del país y recomendó dolarizar la economía. El argentino sufrió críticas y algunas de ellas desmedidas, como la que ensayó el periodista Pablo Duggan en radio.

"Estamos jodidos. Para mí, hay que sacarlos (a los pesos). ¿Qué pongo? Dólares", recomendó Agüero. "Yo no sé, tengo que ver la gente. Yo diría 'el peso a tomar por cu..., ahora todos ganan su sueldo en dólares'. Sí los dólares los necesitás para todos lados. ¿El peso dónde lo llevás? A ningún lado. Mirá España. Tenía pesetas. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es? Y lo mismo acá cuando viene un europeo y te dicen pesos. ¿Cuánto es 100 mil pesos? No saben, no tienen noción", agregó, mientras charlaba con el exfutbolista Maxi Rodríguez.

“@aguerosergiokun”:

Porque le respondió a @pabloduggan y le dijo que cuando empezó en el rojo cobraba 2 Lucas pesos y Duggan ya estaba en un country pic.twitter.com/q4EhqjiTY6 — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTLiberal) April 25, 2023

Tras escuchar las declaraciones de Agüero, Duggan realizó una editorial con fuertes frases contra el ex Independiente, a quien insultó. "Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares, no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso", arrancó Duggan. Luego expresó: "¿Cuántos hay Kun Agüero, muchachos? Yo creo que hay que pegarle un pequeño coscorrón para que entre en razón".

Luego, fue mucho más duro: "Flaco, lo que estás diciendo vos hoy en las redes sociales lo ve toda la a Argentina y vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de p.... La verdad las cosas que dice... con todo cariño. Vos no podés decir eso a la gente que te admira, muchos de ellos pobres, y confundirlos de esa manera".

"Duggan":

Por sus declaraciones sobre un comentario que hizo Sergio Agüero en 2022 pic.twitter.com/jj6KoV44Xm — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 20, 2023

Tras escuchar estas declaraciones de Duggan, el streamer fue consultado por sus frases, y eligió responderle con un tono más calmo. "Leí algo de eso... no sé quién era... un tal Duggan. La verdad, no sé quién es, pero supongo es un periodista el que dice eso. Este chabón imagino que también está todo el día opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno para que quede claro a todo el mundo. Yo lo único que quiero que sepan los argentinos, nada más, es cuánto realmente cobran en dólares al cambio de pesos. ¿Qué hacés con esos dólares? No podés viajar, no te podés comprar nada", comenzó su descargo.

"No tengo nada con el tipo. Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo... Ya no va más insultar a la gente. Hay que opinar, charlar y cada uno es libre de decir lo que quiera", agregó Agüero. Y remarcó: "También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Que hay que ayudar a los pobres también es cierto, pero la obligación es del Estado. Para eso se paga impuestos. Tengo negocios en Argentina, así que sé cuánto gano en pesos, qué genero en Argentina y pago impuestos para que sepas... No digas boludeces".

"Porque gano en dólares, gano en otras monedas, pero también gano en pesos... No te equivoques. Cuando yo empecé jugando en Independiente, ganaba 2.500 pesos. Y vos seguramente estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el la la la, así que mejor no hablemos", finalizó el Kun.