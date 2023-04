Antes de su póker al Real Madrid, qué dijo Castellanos tras frustrarse el pase a River: "Me quedó una..."

Valentín Castellanos no es un nombre muy conocido en el fútbol argentino, pero sonó con fuerza en varios mercados de pases de River. Los rumores estuvieron muy presentes durante 2022 y muchos lo veían como el reemplazante de Julián Álvarez. Sin embargo, esto no se dio y se marchó de la MLS al Girona, club con el que le marcó cuatro goles al Real Madrid este martes.

Taty tuvo la mejor noche de su carrera al hacerle un póker al Merengue, algo que solo 10 jugadores más lograron en toda la historia del fútbol. Un año y monedas antes de este partido histórico, el mendocino de 24 años fue uno de los apuntados por Marcelo Gallardo para llegar como delantero a Núñez. No obstante, el pase no pudo llevarse a cabo por las altísimas pretensiones del New York City FC.

Castellanos fue el máximo goleador y una de las grandes figuras del equipo neoyorquino en el título de la MLS 2021. Por eso, la franquicia estadounidense del City Group pidió 15 millones de dólares, cifra inalcanzable para River. Por eso, a Taty le quedó el sinsabor de no haber cerrado su llegada a uno de los clubes más grandes del continente: "Estuvo muy cerca de que se diera, era una ilusión muy linda, era el River de Gallardo. Es una espinita que me quedó", aseguró en diálogo con Olé en febrero de este año.

Más atrás en el tiempo, el atacante del Girona aseguró que él deseaba vestir la Banda, pero estaba fuera de su alcance: "Si bien lo dije en enero, no depende de mí. Tienen que llegar a un acuerdo los clubes [...] Cuando estuvo interesado fuerte, te das cuenta lo que es el mundo River. La gente es muy profesional, con el club me tengo que sacar el sombrero. Estuvieron dispuestos desde el primer momento. Ahí te das cuenta en qué lugar está River institucionalmente", elogió al Millonario en charla con TyC Sports en junio de 2022.

No pudo llegar a River, pero Castellanos se dio otro lujazo en el fútbol español: le metió cuatro goles al Real Madrid en una noche casi inmejorable para él y alcanzó una marca que ni Lionel Messi con el Barcelona pudo lograr. El único argentino en marcarle un póker a la Casa Blanca fue Diego Milito, para el Zaragoza en la Copa del Rey 2006.