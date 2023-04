La sentida revelación de Bezzecchi, el pupilo de Valentino Rossi que festejó con la de Messi: "Sentía que..."

Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici) logró su primera victoria en el MotoGP tras ganar un Gran Premio de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo con mucha autoridad, con el condicionante nunca deseado por los pilotos de la lluvia. El italiano celebró sabiendo que no es algo de todos los días ganar en la categoría reina y recibió un regalo que presumió a cada momento.

Mientras festejaba en el podio, el nacido en la región de Emilia-Romaña recibió una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi. No dudó un segundo en ponérsela y mostrar el autógrafo de Leo. Luego, ya más calmado fue consultado al respecto y se lo vio emocionado por el gesto. "Messi es el Goat, es como Valentino (Rossi) en las motos", expresó sonriente.

Y agregó: "La final del Mundial la vimos todos los integrantes de la Academia de Valentino, junto con Rossi. Por eso esto es increíble, porque es una forma de unir a ambos". Sobre la carrera, reveló: "No sé qué decir, estoy realmente muy feliz. Hoy me levanté con una sensación muy extraña, todo fue muy rápido, no sabía que podía tener este rendimiento en estas condiciones".

"No soy muy bueno en la lluvia, pero realmente hoy pude disfrutar de la moto. Sentía que algo podía pasar. Y eso que la condición no era la mejor, porque había lluvia y, la verdad, no ando muy bien bajo el agua”, confesó Bezzecchi que consiguió ganar justo en el mismo lugar donde tuvo su bautismo triunfal en Moto3. "Seguramente ahora me haga otro tatuaje, con la pista argentina".

El pupilo de Valentino emuló lo hecho por su ídolo en 2015 cuando, después de ganar una carrera emocionante, se subió al podio de Santiago del Estero con la camiseta de Diego Maradona y luego llegó a la conferencia de prensa cantando "o visto a Maradona, o visto a Maradona", la popular canción sobre el astro fallecido que entonan los hinchas de Napoli.