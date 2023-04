Joan Mir se perderá la final tras sufrir una lordosis fisiológica cervical por una caída

Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V), que protagonizó un incidente en la primera vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Argentina de MotoGP, ha sido declarado "no apto" para disputar la carrera larga de la segunda cita del campeonato.

uD83DuDEA8@JoanMirOfficial no participará en el Gran Premio de Argentina. #JM36 ha sido declarado no apto debido a un traumatismo craneal y cervical.



¡Ánimos, Joan! Nos vemos en el #AmericasGPuD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/QRWFUwrzNN — Box_Repsol (@box_repsol) April 2, 2023

La principal causa fue el traumatismo craneal y cervical que sufrió en la caída y que, tras ser sometido a un TAC, además de una ecografía en el Hospital Santiago del Estero, se confirmó una "lordosis fisiológica cervical", con Mir teniendo sensaciones de náuseas y mareos.

"Tras la fuerte caída de ayer, no tomaré parte en la carrera. No tengo nada roto, pero por mi seguridad y la de los demás, lo mejor es no tomar riesgos. Muchas gracias por vuestro apoyo, toca recuperarme para volver al ciento por ciento en el GP de las Américas", señaló Mir en sus redes sociales.

El equipo, que no tendrá ninguna de sus motos en pista ya que Marc Márquez se ausentó tras sufrir una fractura en Portimao, anunció: "El equipo Repsol Honda y Joan Mir han decidido juntos no participar en el fin de semana del Gran Premio de Argentina para permitir que el #36 descanse y se recupere. Regresará a Europa para continuar su recuperación y estar totalmente preparado para el Gran Premio de las Américas, del 14 al 16 de abril".

Con la baja de Mir, que se suma a la de Pol Espargaró, Miguel Oliveira y Enea Bastianini, la parrilla del Gran Premio de Argentina se reduce a 17 corredores, una cifra muy baja de corredores que no se veía desde hace más de una década, concretamente 2011, cuando se registraron dos carreras con 15 corredores en parrilla y una, el GP de Australia, con solo 14 pilotos en la salida.