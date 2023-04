El mea culpa de Pol Fernández tras levantar su nivel en Boca ante Barracas: “Era consciente de…”

En medio de una semana agitada, Boca retornó a la senda del triunfo luego de tres partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en la Liga Profesional (un empate y dos derrotas). Con Mariano Herrón en el banco de suplentes, siendo el DT interino tras el despido de Hugo Benjamín Ibarra, el equipo venció a Barracas Central, a domicilio.

Uno de los goles, el tercero, llegó de la mano de Pol Fernández. El mediocampista, que en la derrota ante Instituto había sido silbado por los fanáticos del Xeneize en la Bombonera, se anotó en el marcador y fue elegido como el jugador más destacado del partido disputado en el estadio Chiqui Tapia.

A la hora de enfrentar los micrófonos, el capitán de Boca fue autocrítico y no dudó en realizar su mea culpa: "Era consciente de mi presente, siempre uno quiere dar lo mejor, pero esto es un juego, hay cosas detrás y no se me venían dando las cosas. Esta vez me sentí bien y al equipo también lo vi bien".

Sobre la victoria tras la salida de Ibarra, Fernández soltó: "Nosotros hicimos una autocrítica puertas adentro con todo lo que pasó en la semana. Hablamos las cosas de buena manera, como se debía y en este partido dimos una muestra de carácter. Así fue, hicimos las cosas muy bien, vamos ganando en confianza, pero todavía no tenemos techo".