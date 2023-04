La sorpresiva confesión de Alonso sobre Hamilton que sacude a la Fórmula 1: “Amaría ser…”

Fernando Alonso y Lewis Hamilton son los más longevos de la parrilla y dos de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1. A lo largo del tiempo, su relación tuvo más bajos que altos, con dos baches muy fuertes. El más reciente fue en el Gran Premio de Bélgica 2022, cuando el británico provocó un accidente contra el español y este aseguró que el de Mercedes solo sabe conducir "cuando va primero". Sin embargo, el peor momento de su vínculo se dio como compañeros de McLaren en 2007, pero el asturiano sorprendió a todos con una frase sobre aquella época y un posible reencuentro en el futuro.

En una entrevista con el Daily Mail de Inglaterra, Alonso, el único que le pudo hacer fuerza a Red Bull en lo que va del año, reconoció que le gustaría volver a compartir equipo con Hamilton: "Sería bueno terminar nuestras carreras juntos, amaría eso", sentenció de forma muy llamativa.

Hamilton y Alonso, una relación que no empezó bien en 2007.

Es casi imposible olvidar la pica que existía entre el entonces vigente bicampeón del mundo y el novato que tomó la F1 por asalto en 2007. Alonso y Hamilton, con realidades diferentes, pelearon el campeonato palo a palo entre ambos y tuvieron muchísimos cruces durante la temporada que, por impericia de ambos, terminó en manos de Kimi Raikkonen y Ferrari: "Tuvimos una temporada difícil. Pero respetamos lo que el otro estaba haciendo en la pista", recordó el actual piloto de Aston Martin.

Más allá de sus antecedentes, el español de 41 años le tiró flores al británico de 38: "Aún lo hacemos. Cada uno de nosotros considera que el otro es un piloto talentoso y uno de los competidores más duros que hemos conocido", sostuvo.

Alonso y Hamilton en Mónaco 2007, donde empezaron los chispazos.

Por otra parte, Alonso no le echó la culpa a Hamilton por lo sucedido, si no al jefe de equipo de McLaren de aquel entonces, Ron Dennis: "La situación de esa temporada no fue bien manejada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos ayuda de la directiva y no la recibimos", expresó.

Alonso y Hamilton, haciendo las paces tras Bélgica 2022.

Finalmente, el experimentado piloto español, que sueña con alzarse con su 33° victoria de la mano de Aston Martin, recordó el momento en el que se dio cuenta que debía salir de McLaren: "No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente en un lado del garaje. Como dijo Ron [Dennis] después de la penúltima carrera en China, 'Nuestra lucha no es con [Felipe] Massa, es con Fernando'. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar", concluyó.