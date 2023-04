La sorpresiva "amenaza" de Max Verstappen que enciende alarmas en la Fórmula 1

Los fines de semana con Sprint se introdujeron en la Fórmula 1 en 2021 con la intención de aumentar el número de espectadores durante el fin de semana. En ese sentido, han funcionado, aunque no han agradado a todo el mundo dentro del paddock.

El último en mostrar su opinión al respecto es Max Verstappen, quien ha declarado que "estos fines de semana no pertenecen al ADN de la Fórmula 1". Además, con los tantos cambios que se están realizando, el piloto de Red Bull advierte que no seguirá mucho tiempo en la categoría si estos fines de semana adquieren más importancia.

El campeón realizó una fuerte advertencia.

"Aunque cambies el sistema, realizar carreras en formato 'sprint' no está en el ADN de la Fórmula 1. Espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no estaré por aquí mucho tiempo. No disfruto nada del nuevo formato, para mí, en un 'sprint' se trata de sobrevivir, no tiene nada que ver con las carreras", declaró el neerlandés en palabras que recoge Motorsport Week.

La Fórmula 1 está preparando cambios para los fines de semana con formato sprint este mismo año, los cuales debutarán en la próxima carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. El bicampeón cree que, si se siguen introduciendo cambios y aumentando el número de veces que hay en el calendario, no le resultará rentable.

"No soy un aficionado de tener fines de semana con el nuevo formato en absoluto. Cuando hacemos ese tipo de cosas, el evento se vuelve muy intenso y ya estamos haciendo muchas carreras. No creo que sea la forma más adecuada de hacer las cosas, pero sí entiendo que quieran hacer más interesantes todos los días de acción en pista", dijo y cerró: "Vamos a llegar a temporadas en las que acabaremos teniendo hasta 25 carreras. Si tenemos en cuenta los lugares a los que vamos a ir, y si comenzamos a añadir más acción con un 'sprint', no será rentable para mí de ninguna manera". (Con información de Car And Driver)