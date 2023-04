La fuerte confesión del Diablito Echeverri, la joyita de River: “Siento mucha presión de…”

La Selección argentina Sub 17 es, junto a Brasil, el mejor equipo del Sudamericano de la categoría en el que se destacan varias promesas del fútbol nacional, como Claudio Echeverri, quizás el futbolista que más expectativa genera por su increíble talento y desparpajo para jugar.

Sin embargo, queda claro que no deja de ser un chico. Y aunque demuestre una gran madurez para declarar y también para entender el juego, también necesita divertirse jugando a la pelota. Tras la victoria de este viernes de su equipo ante Venezuela, el joven se refirió a la presión que siente cuando percibe que todos hablan de él.

El volante de las inferiores de River Plate se sinceró: "Ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, porque me están pasando muchas cosas. Siendo tan chico, como que siento mucha presión de la gente. Es lo que me toca. Y tengo que convivir con eso. A veces me estreso o me canso. Tengo que tratar de convivir con esto, pero estoy muy bien acompañado con mi familia y toda la gente que tengo alrededor".

"Ayer estaba un poco bajón porque hay mucha expectativa hacia mí. Entonces me pongo a pensar: 'Tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí'. Pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y jugar al fútbol", expresó el joven con sinceridad total.

La fuerte revelación del joven de 17 años de la Selección es compatible con los dichos del entrenador de la primera de River, Martín Demichelis, a quien le consultaron por Echeverri y no dudo en pedir calma: "Les pido a ustedes (los periodistas) que bajen un poco las expectativas".