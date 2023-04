La advertencia de Demichelis sobre el Diablito Echeverri, la figura de la Selección argentina Sub 17: "Pido que..."

Martín Demichelis no es ajeno a las expectativas que genera Claudio Echeverri en la Selección argentina Sub 17. El Diablito es la gran figura del equipo juvenil con cuatro goles y tres asistencias en cinco partidos del Sudamericano de Ecuador e ilusiona a la gente de River de cara al futuro. Sin embargo, también quieren ver cuanto antes al chaqueño de 17 años que todavía no debutó en Primera.

Por eso, el DT del Millonario puso paños fríos y aseguró que hay que estar tranquilos con la joyita de las Inferiores, ya que no deja de ser un niño pese a su éxito con el combinado nacional: "Pido que bajemos un poco las expectativas, no deja de ser un jovencito. Me encanta acompañar la evolución de los jugadores, lo vamos a ayudar como cuerpo técnico para que siga creciendo. No tengo dudas que está por buen camino”, aseguró.

Diablito Echeverri, el pibe que ilusiona a River.

Luego, Demichelis, que su única experiencia como DT fue precisamente con los juveniles del Bayern Munich, agregó: "Ojalá la Sub 17 pueda finalizar muy bien el Sudamericano. Echeverri tiene el ADN River", sentenció con firmeza.

Sin embargo, reiteró que tiene que haber tranquilidad alrededor de un joven de 17 años que no tiene minutos como profesional: "Hay que manejar un poco lo que se generó con él, no debemos confundirlo. Lo vamos a ayudar para que siga entrenando, creciendo y se ponga a la par de los profesionales para entender que hay otro ritmo en Primera. Va por buen camino para convertir en jugador profesional de River", concluyó.

Mientras la rompe en la Selección argentina Sub 17, River trabaja para blindar al Diablito Echeverri por una cláusula lo más alta posible. Por el momento, Demichelis lo incluyó en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, lo que demuestra que lo tiene en consideración.