El fuerte pase de facturas de Demichelis a un periodista de River: "Mirá que yo sé lo que vos..."

River no detiene su marcha y sigue mirando a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. El pasado fin de semana el Millonario venció a Huracán por 3-0 en el Tomás Adolfo Ducó y volvió a dar indicios de su gran presente, de la mano de Martín Demichelis.

Justamente fue el DT quien post partido, a la hora de enfrentar los micrófonos en conferencia de prensa, protagonizó un particular momento. Mientras respondía preguntas de los periodistas presentes en el estadio del Quemero, Micho tuvo un fuerte pase de facturas con un periodista partidario.

Paulo Filippini, de Radio Mitre, levantó la mano y pidió el micrófono para realizar su pregunta: "Hace un tiempo habías declarado que te gustaría que el equipo fuese una máquina, como le gusta a la gente. ¿Ya empezó a verse esa máquina que vos pretendés que vea la gente?".

Demichelis, que desde que el periodista agarró el micrófono comenzó a hacer caras, decidió no responder con la misma simpatía que le preguntaron, teniendo entre ceja y ceja las críticas y exigencias que recibió por parte del mencionado periodista partidario de River.

Con la mirada fija en Filippini y una particular sonrisa en el rostro, el DT expresó: "Me alegro que me preguntes con esa sonrisa. Mirá que vos sabés lo que yo declaro y yo sé lo que vos declarás. A buen entendedor pocas palabras". Y, para finalizar, sentenció: "Sí, estamos bien. Pero siempre se puede estar mejor".