La respuesta de Demichelis al palazo de Kudelka: “En mi pueblo si te cruzás…”

River goleó a Racing de Córdoba por la Copa Argentina, pero la polémica que se generó alrededor de Martín Demichelis y Frank Kudelka después del partido del último sábado en Lanús sigue dando vueltas. Por eso, el DT del Millonario puso paños fríos al conflicto con su par del Granate.

En conferencia de prensa, el técnico riverplatense habló sobre el clima que se vivió en la Fortaleza el fin de semana pasado, cuando su equipo le ganó a Lanús: "Le quiero pedir disculpas al intendente y al presidente de Lanús porque se habían quedado sin luz. Desconocía la situación", aclaró.

Luego, Demichelis habló directamente sobre su colega de Lanús, con quien tuvo un cruce porque no lo fue a saludar cuando llegó al partido en la Fortaleza: "No estoy en un trono. Soy de un pueblo muy humilde y, si te cruzás 10 veces con la misma persona, la saludás las 10 veces. Entendí por protocolo que el DT local saluda al visitante. Busqué la conexión, no pasó. Pero no va más allá. Cuando lo vea, lo voy a abrazar".

El último lunes, Kudelka salió con los tapones de punta en ESPN y criticó a Demichelis: "No saludé a Demichelis porque no lo vi. Su antecesor era un señor. Gallardo, que ganó todo, se acercaba, no se sentía en un trono en el que lo tenían que ir a saludar", disparó.

Tras la victoria contundente y clasificación a 16avos de la Copa Argentina, River jugará ante Godoy Cruz en el Más Monumental. Será este domingo a partir de las 19:15 y con transmisión de TNT Sports.