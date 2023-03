La llamativa respuesta de Eduardo Domínguez al prejuicio de algunos hinchas de Estudiantes: "Decían que mi suegro me..."

Tras seis jornadas en el Torneo LPF, Estudiantes de La Plata le dio al botón de reinicio y terminó con el efímero ciclo de Abel Balbo. Rápidamente, el Pincha contrató a Eduardo Domínguez, ex DT de Independiente, Colón y Huracán, quien sorprendió con una frase en su presentación.

El Barba, que fue vinculado con Boca en varias ocasiones, es mirado de reojo por la hinchada del León incluso antes de su debut. Hay quienes afirman que su ideología de juego no está alineada con la famosa escuela de Estudiantes, por lo que salió al cruce de estas versiones: "Como jugador, le armaba el equipo al técnico, y como técnico, me lo armaba mi suegro (Carlos Bianchi). Estamos en esa sociedad. No sé qué decirte. Yo convivo bien", disparó sin pelos en la lengua.

"El que quiera mirar y ver la realidad la ve y sino cada uno vivirá su realidad", remató después. Domínguez volverá a dirigir en el fútbol argentino ocho meses después de su salida de Independiente.

Además, el extécnico de Nacional de Uruguay agregó: "El trabajo que he hecho me muestra. De lo que me gusta, de lo que pregonamos. Me dirigió Cappa, me dirigió Bielsa, el Patón Bauza, el Maestro Tabárez...", como dando a entender que está más allá de los prejuicios futbolísticos que existan sobre sus equipos.

Por último, Domínguez, que debutará como técnico de Estudiantes ante Huracán en la previa al clásico platense de la octava fecha, analizó el trabajo que tiene por delante: "El 2023 recién inicia y queremos logar algo. Lo que ya se logró está en las paredes, en las vitrinas o en un cuadro. No podemos quedarnos con eso, sí en el recuerdo de saber cómo se tiene que trabajar para lograrlo. Tenemos un largo camino por recorrer".