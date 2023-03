La tremenda sentencia de Laporta sobre la ida de Messi del Barcelona: “Volvería a…”

La novela entre Lionel Messi y el Barcelona estuvo lejos de tener su final en septiembre de 2021. Desde entonces, ambas esquinas cruzaron declaraciones, se acercaron y volvieron a distanciar continuamente hasta que los rumores de un reencuentro tomaron cada vez más fuerza. Sin embargo, el presidente culé, Joan Laporta, tiró una tajante sentencia sobre la salida de la Pulga dos años atrás.

Messi y Laporta, una de las últimas imágenes fraternales entre ambos.

La despedida del 10 de su casa blaugrana generó todo tipo de reacciones y opiniones. En su momento, el motivo del Barca para no renovar el contrato del argentino fue los límites impuestos por la Liga en cuanto al fair play financiero. Pese al diluvio de críticas que obtuvo tras tomar esa determinación, Laporta no se arrepiente: "Volvería a tomar la misma decisión respecto a Leo Messi", afirmó.

Luego, el mandamás del club catalán remató: "El club está por encima de todo y era complicado". Lo que llama la atención es que, rápidamente, el Barcelona comenzó a reforzarse por grandes sumas, como la compra de Ferrán Torres por 55 millones de euros, por citar un ejemplo.

Al ser consultado por otro posible desenlace para la rica historia de Messi en el Barca, Laporta reiteró: "No me gustó que se fuera, pero no tuve otra opción. No teníamos fair play. Tengo la sensación triste. Tenía que escoger y elegí la institución".

Por otra parte, el dirigente catalán reconoció un encuentro con Jorge Messi, pero reveló que no habló con el crack del PSG en la gala de The Best: "Nos hemos visto. Lo felicité por Argentina. Hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para el Barça. Con Leo nos cruzamos miradas en París", cerró.