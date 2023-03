La desopilante anécdota de Julián Álvarez con Chiqui Tapia en el Mundial: "Siempre nos..."

La Selección argentina levantó la Copa del Mundo hace más de dos meses, pero la faena sigue generando historias curiosas y divertidas. Tras la revelación de "La banda del palo santo", Julián Álvarez dio a conocer su propia cábala, que involucra nada menos que a Claudio "Chiqui" Tapia.

En charla con Gastón Edul para TyC Sports, el Araña recordó qué hacían junto a Enzo Fernández en la previa a los partidos de la Scaloneta: "Tenía una cábala con el Chiqui. En el torneo de truco jugábamos con Enzo y Alexis (Mac Allister) que perdimos y después en el día a día jugábamos con Enzo y Lautaro (Martínez). Después del primer partido, dos días antes del partido jugábamos a la noche en la pieza del Chiqui contra ellos".

Luego, el delantero del Manchester City agregó: "Antes del primer partido no jugamos y después fuimos a jugar y quedó, como ganamos el segundo quedó como cábala y era casi todos los días. Siempre nos sacábamos una foto cuando terminábamos de jugar, la misma foto".

No obstante, la cábala entre Julián, Enzo y Chiqui no quedaba en las cartas: "Antes de salir al estadio teníamos la charla técnica, antes de la charla técnica bajábamos el ascensor y el Chiqui estaba ahí para saludarnos a Enzo y a mi, siempre ahí, religiosamente. Si por algún motivo nosotros habíamos pasado antes y él todavía no había bajado, nos hacía volver hasta ahí para saludarlo", expresó entre risas.

La graciosa respuesta de Chiqui Tapia a la cábala con Julián Álvarez

La respuesta de Chiqui Tapia a la anécdota de Julián Álvarez.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino reaccionó a la frase del Araña sobre sus partidos de truco y saludos previos a los partidos. Muy activo en Twitter, el Chiqui citó el video de la anécdota y puso un comentario que causó furor: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Sí, la frase que el tío Ben le dijo a Peter Parker, más conocido como Spider-Man.