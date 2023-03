La honesta reflexión de Julián Álvarez sobre el título de la Selección argentina: "El Mundial que..."

Julián Álvarez fue una de las figuras del título de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El protagonismo del Araña fue un tanto inesperado, ya que Lautaro Martínez era titularísimo en la previa a la Copa del Mundo. No obstante, sus cuatro goles fueron fundamentales para lograr la tercera estrella y el delantero del Manchester City recordó el campeonato junto a Gastón Edul.

En charla con el periodista de TyC Sports, el jugador surgido de River aseguró que su actuación en la cita mundialista lo tomó por sorpresa hasta a él mismo: "El Mundial que hice superó mis expectativas", sentenció.

Sin dudas, el punto más alto del Araña en el Mundial fue la semifinal ante Croacia. En un partido que comenzó difícil, Julián llevó tranquilidad plena tras apilar rivales y meterla casi de carambola después de una corrida de más de 50 metros: "Cuando la agarrás tan lejos del arco, no pensás que va a ser gol. Fui yendo hasta que me fue quedando ahí, con un poco de suerte, y adentro. Pasaron Rodri y Nahuel, pero la pelota no iba tan bien, y no vi el pase claro. Yo seguía derecho, me fue quedando, choqué y adentro. Que quede así, hermoso. Vale uno, como sea", recordó entre risas.

