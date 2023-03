Ardiles, lapidario con De Paul por su frase de la polémica sobre la mejor Selección: “Me pareció de…”

"Creo que terminamos siendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país", fue la frase con la que Rodrigo De Paul, en su charla con TyC Sports, encendió la polémica a poco más de dos meses de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Algunos de los jugadores que estuvieron en las coronaciones de Argentina 1978 y México 1986 que recogieron el guante y le respondieron al mediocampista del Atlético Madrid. En esta ocasión, quien alzó la voz fue Osvaldo Ardiles, quien se refirió a lo mencionado en su diálogo con Showsport Radio, de Córdoba.

Para comenzar, el ex mediocampista de la Selección, respondió: “Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó. No tendría por qué meterse en ese terreno”.

“Todos somos campeones del mundo, todos tenemos un respeto muy especial por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica. Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”, añadió Ardiles, quien además formó parte de la Albiceleste en el Mundial de España 1982.

“El hecho de ser campeón del mundo lo tenés por vos por toda tu vida. Es un galardón para siempre. Pero de ninguna manera significa que yo fui mejor que otros. Riquelme, por ejemplo, no ganó la Copa del Mundo, Agüero tampoco. ¿Eso qué significa? ¿Que están un escalón por debajo de los demás? No. Hay jugadores que ganaron la Copa del Mundo y no le pueden atar los botines a Riquelme”, sentenció Ardiles, quien en Argentina supo defender los colores de Instituto, Belgrano y Huracán.