La lapidaria respuesta de Kudelka a Demichelis tras la queja del DT de River: "Me duele muchísimo, tiene que estar..."

El final del partido entre River y Lanús fue picante. El Millonario venció al Granate en la Fortaleza y el arbitraje se convirtió en protagonista tras anularle el empate transitorio al local tras la intervención del VAR. Ya finalizado el encuentro, el entrenador Martín Demichelis se quejó de las condiciones con las que fue recibido el plantel y de una actitud del entrenador Frank Kudelka, a quien acusó de no haber ido a saludarlo antes del partido.

Este lunes, el director técnico granate -quien se fue expulsado el sábado por una aireada protesta tras el gol anulado a Lanús- salió a responderle a su par de River y se mostró dolido por sus dichos. "La gente que logra el lugar de privilegio de dirigir a River tiene que estar acorde y no debe hablar de gente que no conoce", expresó.

Terminado el encuentro, Demichelis había manifestado en conferencia de prensa su satisfacción por la victoria, teniendo en cuenta que esperaba un partido difícil. Pero al justificar sus dichos, aprovechó para criticar al club rival y su entrenador. "No es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido, el entrenador rival ni siquiera me vino a saludar. Sabíamos que iba a ser recontra difícil", manifestó.

Lejos de esquivarle al conflicto, Kudelka respondió: "Me duele muchísimo, soy una persona muchas veces emocionalmente incorrecta, pero nunca dejo de saludar a nadie". Y explicó el motivo: "Pasa que antes del partido no lo saludé porque no lo vi y después del partido, no estaba en la cancha porque me habían expulsado. De hecho, cuando pasaron los incidentes, salí del vestuario, fui a la zona de la cancha y él ya no estaba. Igual, saludé a Pinola, al preparador físico y a otros jugadores, hablé con Ponzio y le pedí disculpas porque no pudieron salir en una buena situación".

Además, el entrenador de Lanús utilizó una comparación con la figura de Marcelo Gallardo para criticar a Demichelis, a quien nunca llamó por su nombre, tal como había hecho el DT de River con él. "Me vino a la mente una comparación: su antecesor, un señor como Marcelo Gallardo, lleno de títulos, no se sentía en un trono donde había que generarle pleitesía: él venía a saludarnos a nosotros".