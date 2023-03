La llamativa queja de Demichelis a Lanús tras la victoria de River: “El entrenador rival no me…”

Al igual que en su triunfo ante Argentinos Juniors, ese día en condición de local, el triunfo de River estuvo marcado por la polémica que se generó tras la intervención del VAR. En la Fortaleza, el Millonario venció a Lanús por 2-0 en un encuentro que terminó caliente por las decisiones arbitrales.

Post partido Martín Demichelis enfrentó los micrófonos y dialogó con los periodistas presentes en la conferencia de prensa. El DT, que reconoció que todavía el equipo no encuentra el juego pretendido, realizó una llamativa queja con respecto a algunos aspectos que no le gustaron en la previa del cotejo.

"Para vos la figura fue Armani, para mí el equipo fue la figura. No es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido, el entrenador rival ni siquiera me vino a saludar. Sabíamos que iba a ser recontra difícil. Había que mostrar una reacción y la mostramos", soltó el DT de River.

Con respecto a lo que pretende de su equipo, Demichelis se sinceró: "Yo quiero jugar a otra cosa, quiero terminar como el primer tiempo, con posesiones larguísimas, que el rival ni siquiera llegaba a la pelota. Eso lo vamos a ir ampliando en el tiempo. Cuando lo logremos en los 90', seremos un gran equipo".

Para finalizar, evitó ingresar en la polémica por los fallos arbitrales: "Desde mi posición, es difícil definir con certeza los fallos arbitrales. Pero se tomaron el tiempo para analizarlo. Igual, jamás me van a escuchar criticar una decisión, sea para bien o para mal. Al final hubo una discusión y me desligué", sentenció Demichelis, el DT de River.