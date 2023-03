La contundente respuesta de Lanús a Demichelis tras su llamativa queja: "Quisiera contarle que…"

Luego del polémico partido que River le ganó a Lanús, con el VAR como principal protagonista de una jugada que todavía sigue generando debate, Martín Demichelis realizó una llamativa queja. El DT millonario apuntó contra la dirigencia granate a quienes le remarcó algunos aspectos que no le gustaron en la previa del cotejo. "No es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido", expresó tras la victoria.

Sus dichos llegaron a oídos de los principales directivos de Lanús y fue Luis María Chebel, presidente de la institución, quien le contestó al entrenador: “Con respecto a los dichos de Martín Demichellis, quisiera contarle que, en la previa del partido, Edesur cortó la luz en todo el barrio, de modo tal que tuvimos que prender nuestros dos generadores propios".

"Y, por indicación de los ingenieros especializados en el tema, no encendimos la refrigeración del estadio que abastece a los vestuarios local, visitante y de árbitros, palcos y oficinas para no correr riesgos de sobrecalentamiento los generadores. Así que tanto ellos como nosotros sufrimos el calor, que tampoco fue exagerado a esa hora de la noche...", agregó en diálogo con Olé.

Luis María Chebel, presidente de Lanús.

Luego se refirió a las agresiones que sufrieron los jugadores de River cuando se marchaban del campo de juego: "La Aprevide está identificando a los plateístas que arrojaron las botellas de agua. Esperemos que no tenga resultados perjudiciales. No queremos que sancionen a la institución. Tenemos un estadio modelo. Durante el receso, incluso, invertimos mucho tiempo y dinero en reformas".

Por último, habló del arbitraje y dejó en claro que Lanús fue perjudicado: "Es indudable que Herrera nos perjudicó, interpretó mal y vio cosas que no sucedieron. El VAR tiene que ser una herramienta para ayudar, no para estorbar. Y este sábado, estorbó. Nos duele muchísimo esta situación por el plantel, por el cuerpo técnico y por nuestra gente que vino al estadio Lamentablemente, el arbitraje empañó una verdadera fiesta y un gran rendimiento de nuestro equipo, que no mereció perder".