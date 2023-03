Por qué Tito Pompei salió a responder los calificativos de "talibanes de Riquelme" y "comeasados"

Roberto "Tito" Pompei rompió el silencio tras ser despedido de Boca el último martes. El exayudante de Hugo Ibarra, junto a quien se hizo cargo de la Primera en julio del 2022, habló en TyC Sports, reveló varios detalles del día a día xeneize y disparó contra aquellos que menospreciaron su trabajo en el ciclo que duró nueve meses.

En diálogo con Presión Alta, Tito Pompei se refirió a la cantidad de cosas que se dijeron sobre cómo llegaron Ibarra, Leandro Gracián y él a dirigir al Xeneize y su relación con Juan Román Riquelme, quien tomó la determinación de despedir a sus tres amigos: "Entiendo que los muchachos (del Consejo de Fútbol) estaban en una situación difícil a sostener lo que se venía diciendo, es muy difícil cuando se reciben tiros de todos lados. A veces coincidís y a veces no, cuando se habla de forma despectiva del técnico y del trabajo, porque estamos muy lejos los tres de ser 'talibanes de Riquelme' y 'comeasados'", sentenció.

Aunque fue él mismo quien puso esos calificativos sobre la mesa, Pompei pudo haber tomado el término de "talibanes" desde la prensa. Más precisamente, fue Cherquis Bialo, en una nota para Infobae, quien aseguró que Boca había sido tomado por un "grupo talibán" con Riquelme como líder.

La nota de Cherquis Bialo data del 22 de agosto de 2021.

Además, Pompei, quien había estado en Boca como DT interino en 2010, negó el hecho de que Riquelme y el Consejo le armara el equipo al entrenador: "Los asados y las comidas, jugábamos el senior y nos quedábamos. Después, teníamos un diálogo diario con los chicos del Consejo, podíamos hablar del equipo. Si estás en un club, normalmente con los dirigentes comunes te sentás y hablás, imaginate con gente que es del fútbol y sabe", comenzó.

Ibarra junto a Tito Pompei.

Luego, agregó: "Las charlas son del día a día. Después, si a un técnico en el mundo se lo ponen y sale a la cancha, igual ese jugador es del técnico porque sos vos el que decide si ponerlo o no. Fantasías hay muchas. Sí que vos estás obligado a hablar con estos dirigentes, entre comillas, que son el Consejo de Fútbol. Pero con Román en el día a día no hablábamos de fútbol, nunca nos dijo tiene que jugar Carlos".

En las últimas semanas, diferentes versiones aseguraban que los jugadores de Boca no habrían recibido "herramientas" por parte del cuerpo técnico, algo sobre lo que el exasistente dijo: "Cada partido de Boca hay mucha gente implicada que trabaja, después en la cancha puede salir o no, te pueden dar los resultados. Coincido en que Boca no jugaba bien y podíamos mejorar, era lo que intentábamos hacer".

Al igual que Ibarra en su último partido en Boca, Pompei vinculó las fuertes críticas periodísticas con las elecciones que tendrá el Xeneize a fines de año: "Era mucha la presión, todo lo que se venía diciendo. Sabemos que es un año particular en Boca, también sabíamos que muchos de los tiros no eran para nosotros, están buscando por elevación. Ante la derrota de local y el descontento de la gente, entendimos que había que buscar un cambio de rumbo", cerró.