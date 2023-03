Caruso Lombardi se postuló para Boca a pura bomba: “Si yo era el DT…”

Mientras el Consejo de Fútbol define quién será el nuevo entrenador de Boca, Ricardo Caruso Lombardi habló al respecto y tiró varias bombas. En diálogo con Radio La Red, el mediático DT se postuló para reemplazar a Hugo Ibarra, aseguró que la gente se lo pide y hasta dijo qué haría con el equipo, como también quién sería el primer "refuerzo", que traería.

¿Lo llamará Román?

“¿Cómo no me voy a animar a ser el DT de Boca? Claro que me animo, dirijo hace 30 años", respondió ante la pregunta y, agregó: "La gente en la calle me grita 'agarra Boca'. Boca tiene muchos chicos grandes a quienes debe ser difícil manejarlos y no tenés demasiadas alternativas, ese es el problema".

"Pero pasan cosas raras, no está bueno lo que hicieron con Battaglia o Ibarra. Yo no aceptaría que Riquelme me arme el plantel", continuó con un palito directo a Román. Además manifestó que "jugaría con Benedetto y Merentiel como doble 9" y resaltó el buen momento de Nicolás Figal en la defensa.

Acto seguido, tiró una de sus históricas frases al decir "cuando no dirigís sos el Favaloro del fútbol argentino" y se tomó unos minutos para habar de Mateo Retegui. " El caso es simple: subestiman a los jugadores argentinos. Si yo era el DT de Boca, el primero que venía era Retegui", lanzó Caruso para cerrar.

El último equipo que dirigió Caruso Lombardi fue Belgrano de Córdoba en la temporada 2019-2020. El ex Racing Club, San Lorenzo y Newell's, entre otros, confesó semanas atrás que fue operado en el sanatorio Mater Dei de un tumor en la cabeza y que ahora se encuentra en un proceso de recuperación.