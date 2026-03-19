En vivo: el minuto a minuto del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Este jueves, en la ciudad de Luque, la Conmebol lleva a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia comienza a las 20 horas en la edición que dará inició durante la semana del 7 de abril y contará con la presencia de seis equipos argentinos: Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense.

La metodología del sorteo de la Copa Libertadores El sorteo de la Libertadores se realiza en cuatro etapas, una por cada bolillero. Primero se asignan los cabezas de serie (Bolillero 1), que ocupan la posición principal de los grupos. Luego, los equipos del Bolillero 2, 3 y 4 se van ubicando en ese orden, completando cada zona desde el Grupo A al H según van saliendo.

La regla clave es que no puede haber dos equipos del mismo país en un mismo grupo. Si eso sucede, el club pasa al siguiente grupo disponible y se vuelve a extraer otro para completar el anterior. La única excepción es si uno de los equipos viene de la Fase 3: en ese caso, sí pueden compartir grupo.

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