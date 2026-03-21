Copa Libertadores: el fixture de Independiente Rivadavia puede marcar su destino

El calendario ya está sobre la mesa y no da lugar a especulaciones: Independiente Rivadavia tendrá un recorrido exigente, pero también lleno de oportunidades en la fase de grupos de la Copa Libertadores .

El debut será en Mendoza, en la semana del 7 de abril, ante Club Bolívar. Un arranque ideal para empezar a construir la base de la clasificación: hacerse fuerte en el Malvinas .

Una semana más tarde llegará el gran desafío: visitar a Fluminense en el mítico Maracaná. Un partido que, en la lógica, aparece como el más complejo del grupo.

Luego será momento de volver a casa para recibir a Deportivo La Guaira en la semana del 28 de abril. Ahí, otra vez, la obligación será clara: sumar de a tres.

Independiente Rivadavia y la mítica Copa Libertadores





La fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores comienza este martes Foto: Conmebol La Lepra será el segundo equipo de Cuyo en jugar la Copa Libertadores.

Con ese escenario, una cosecha de 6 puntos sobre 9 posibles en las primeras tres fechas sería un arranque ideal para ilusionarse.

La segunda mitad del grupo comenzará nuevamente en Mendoza, en la semana del 5 de mayo, con la revancha ante Fluminense. Un partido que puede marcar para qué está realmente la Lepra.

Si logra sostenerse en esos 6 puntos, el desafío pasará a ser otro: ir a buscar la clasificación fuera de casa.

Primero en Venezuela, en la semana del 19 de mayo, en un viaje complejo desde lo logístico.

Y finalmente, todo podría definirse en una verdadera final en la altura del Hernando Siles, en La Paz, ante Bolívar, en la semana del 26 de mayo.

Un grupo que se define en los detalles

El calendario es claro:

Independiente Rivadavia tiene que construir en casa… y resistir afuera.

Si lo logra, el sueño no será una utopía.

Será una posibilidad concreta.