La picante advertencia de Crespo sobre Retegui en la Selección italiana: “Él por ahora es un…”

El nombre de Mateo Retegui no pasó desapercibido en el Viejo Continente. El delantero, goleador de Tigre y cuyo pase pertenece a Boca, fue citado por primera vez para defender los colores de la Selección de Italia y, en los dos partidos que disputó, logró anotarse en el marcador con goles ante Inglaterra y Malta.

En este contexto, un viejo conocedor de lo que es el puesto, alzó la voz. Se trata nada más y nada menos que de Hernán Crespo. El goleador, que se encuentra actualmente dirigiendo en el fútbol de Qatar (donde recientemente se consagró campeón), no dudó a la hora de elogiar al Chapita.

“Se nota que viene de otro mundo, porque el fútbol en Argentina es completamente diferente al italiano. Antes que nada, necesita conocer a sus nuevos compañeros: unos días de descanso no son suficientes para ponerte completamente en sintonía con el entorno. Y luego debe integrarse perfectamente con la forma de jugar en Italia, con lo que le pide Roberto Mancini”, manifestó el ahora DT en su diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Crespo no dudó a la hora de elogiar a Retegui.

Sobre los aspectos a pulir en el juego del goleador de la Liga Profesional 2022, Crespo soltó: “Lo primero que viene a la mente es la participación en el juego colectivo. Él, por ahora, es un finalizador. Tiene fuerza, tiene poder, ve la puerta. Pero un delantero centro moderno debe ser capaz de realizar esos movimientos que permitan a todo el equipo construir la acción ofensiva. Esto se logra con tiempo, trabajo y la humildad necesaria para aprender y mejorar. Conozco a Retegui y sostengo que Italia hizo muy bien en llamarlo y lanzarlo. Ahora tenemos que protegerlo y no presionarlo demasiado”.

Desde hace tiempo, y ahora con más fuerza, el nombre del Chapita suena como posible refuerzo para equipos de la Serie A. En este sentido, Crespo se animó a imaginarlo junto a Lautaro Martínez en Inter: “Si lo siguen, es bueno, porque es un delantero centro que tiene cualidades importantes. ¿Se puede acoplar a Lautaro Martínez? Son diferentes, Lautaro conecta más y puede ser letal en el área de penal. Retegui, de momento, está muy bien arriba. Podrían integrarse, aunque sean dos primeros delanteros”.

“Digamos que el DT debería estudiar la mejor manera de que convivan. Los dos ven gol y no están traído a jugar ayudar crear juego. Lautaro más y Retegui menos. Habría un poco de trabajo en ese aspecto, pero insisto: lo importante es que Retegui entiende el fútbol europeo, no solo el italiano, que es muy diferente al fútbol argentino.. Si quiere, tiene las habilidades”, sentenció el ex DT de Parma, Banfield y Defensa y Justicia, entre otros.