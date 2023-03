Qué dijo Retegui de la recepción de sus nuevos compañeros en la Selección italiana: "Me trataron de..."

Luego de su primera convocatoria para defender los colores de la Selección de Italia, en donde cumplió con creces, Mateo Retegui retornó a nuestro país para volver a sumarse a las filas de Diego Martínez. El delantero convirtió dos goles en sus primeros dos partidos, frente a Inglaterra y Malta, y comenzó con el pie derecho su experiencia en el Viejo Continente.

En su llegada a Ezeiza, en los pasillos del aeropuerto Ministro Pistarini, el goleador de la Liga Profesional habló con los medios de comunicación presentes y dejó sus sensaciones luego de vestir la camiseta de la Azzurra: "Fue algo único y hermoso. Un orgullo. Me vuelvo contentísimo".

A la hora de referirse al modo en el que fue recibido, Retegui soltó: "Estoy agradecido a Roberto Mancini y a mis compañeros porque me dieron la confianza y la oportunidad". Además, no se olvidó del Matador, su actual equipo: "Y también a Tigre por ayudarme a cumplir este sueño".

El delantero de la Selección de Italia fue titular en sus dos partidos y, en ambos, logró anotarse en el marcador, comenzando a ganarse un lugar en el equipo: "Pude convertir en el primero aunque no se nos dio el resultado, pero en el segundo partido encontramos la victoria y volví a convertir. Estoy feliz".

Para finalizar, antes de volver a sumarse a los entrenamientos con Tigre (que el sábado recibirá a Lanús en Victoria), volvió a referirse a la gran experiencia que vivió en el Viejo Continente: "Me trataron de buena manera y me ayudaron. Me vuelvo con ganas de seguir aprendiendo y de estar allá nuevamente".