Hernán Crespo se quebró en TV tras la victoria de Argentina ante México: el motivo

"De Enzo, a mí no me sorprende porque lo conozco y lo veo entrenar todos los días. Jugué en contra también en Champions, se lo merece porque es un chico espectacular", manifestó Lionel Messi sobre el autor del segundo gol ante México en conferencia de prensa. En realidad, todos los que lo conocen aseguran no verse sorprendidos por el nivel del mediocampista ya que confiaban en su rápida adaptación tanto al fútbol europeo y al de la Selección argentina.

En este contexto una de las personas que conoce, y mucho, al 24 de la Albiceleste es Hernán Crespo. El ex delantero lo dirigió en su paso por Defensa y Justicia luego de que llegara a préstamo desde River. En ESPN, donde es panelista, el campeón de la Copa Libertadores 1996 con la camiseta del Millonario no logró aguantar la emoción al hablar del enorme presente de Enzo Fernández.

“Lo conozco a Enzo. Hay cosas que te marcan y que justifican el trabajo que hago hoy. Dar el 0,1% de lo que está pasando, porque el resto es todo suyo”, comenzó quien vistiera la camiseta de la Selección argentina en tres Mundiales: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

A la hora de graficar su emoción, soltó: “Me emociona el papá, me emociona Enzo porque sé el trabajo de muchos de ellos. Es el sueño de muchos poder ser parte del Mundial, poder hacer un gol en un Mundial, lo que significa hacer un gol en la Selección argentina… y verlo nacer futbolísticamente en el fútbol grande es lindo”.

“Vi su humildad, su trabajo, la seriedad que tiene. Tuvo que pegar una vuelta grande porque no es fácil salir de River y tener que ganarse un lugar en Defensa. Pero siempre con esfuerzo, es un pibe educado. Cuando estas cosas hermosas pasan, emocionan”, sentenció Crespo sobre su cariño para con Fernández, uno de los héroes de la Selección argentina.