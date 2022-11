La sincera revelación de Crespo sobre el llamado de Francescoli que nunca recibió: "No cabe ninguna duda que..."

Con la salida consumada de Marcelo Gallardo, River confirmó oficialmente a Martín Demichelis como nuevo director técnico. Micho dejó su puesto en el Bayer Múnich y aterrizó en Núñez, donde trabaja en la previa de la pretemporada. En este contexto, quien se refirió a la llegada del flamante DT fue Hernán Crespo, conocedor de lo que es el día a día del Millonario.

Para comenzar, en su diálogo en ESPN, el ex delantero le envió su mensaje de apoyo al técnico de la institución de Núñez: "Con Demichelis concentramos juntos cuando vinimos a jugar en Qatar antes del Mundial 2006. Por eso le deseo lo mejor en esta nueva etapa complicada, y también a los muchachos del cuerpo técnico de la Selección, todos compañeros de batallas".

"Estamos todos expectantes de lo que pueda hacer. No tengo información de lo que hizo en el Bayern, pero si la dirigencia lo eligió para suplantar a Gallardo...", añadió Crespo cuando fue interrumpido por Sebastián Vignolo, quien alzó la voz y le dijo que él también había estado en carpeta para ocupar el lugar vacante tras la salida del Muñeco.

"Esa es una pregunta para Enzo Francescoli. Siempre es lindo y gratificante cuando uno está dirigiendo que te asocien con un gran club, es un orgullo", respondió el héroe del River campeón de la Copa Libertadores 1996, donde consiguió los dos goles de su equipo antes de dar la vuelta olímpica en el Monumental.

Para finalizar, Crespo se refirió a la postura que hubiese adoptado en el caso de haber recibido la llamada por parte de la Secretaría Técnica del Millonario: "No cabe ninguna duda que hubiera escuchado a River si me llamaban. Por respeto a todo, por la institución que es River. También entiendo que estoy trabajando en un lugar que merece le máximo de respeto. Hay que saber esperar, hay momentos que coinciden, otros no".