La honestidad brutal de Tito Pompei sobre el juego de Boca: "Sabíamos que..."

El último martes, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol decidieron que Hugo Ibarra no siga como entrenador de Boca. Dos días después, Roberto "Tito" Pompei, uno de los ayudantes del Negro en su etapa como DT, aseguró que el cuerpo técnico era consciente de que el equipo no funcionaba en los últimos partidos.

La seguidilla de tres partidos sin ganar, con dos derrotas preocupantes como ante Banfield e Instituto en la Bombonera, fue demasiado para Ibarra, Leandro Gracián y Pompei. En charla con TyC Sports, Tito fue brutalmente honesto sobre el rendimiento del equipo: "Sabíamos que Boca no jugaba bien", sentenció.

Luego, dio su parecer sobre por qué no pudieron revertir esa situación: "Eso fue lo que no pudimos acomodar. Todo lo que necesitábamos en el fútbol, lo hacíamos porque éramos profesionales. Después, los jugadores ganaron los partidos que tenían que ganar. River, Gimnasia en ese partido suspendido... No sé si nosotros no le dimos las mejores herramientas y ellos no lo pudieron desarrollar. También pasa que hay niveles que bajan y eso afecta al desarrollo del juego o lo que uno pretende [...] Nosotros siempre pretendimos que el equipo juegue mejor".

Al ser consultado por la relación con Riquelme y la influencia de este sobre el armado del equipo, Pompei fue tajante: "¿Cómo no vas a hablar de fútbol con Riquelme? Estamos lejos de ser 'talibanes' de Riquelme y 'comeasados'. La gente del Consejo estaba en el club, Román no venía a ver todos los días los entrenamientos", expresó.

Además, el exdelantero, que dirigió a Boca interinamente en 2010, aseguró que la decisión del vicepresidente es entendible: "Es una decisión de Román y del Consejo, que la entiendo. Cuando se genera un clima así, es difícil, y siempre hay que pensar en la institución. Tomaron esa decisión porque vieron algo que querían cambiar a futuro ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con la decisión que toma alguien que hace ocho meses me llevó a mí? Entonces, ¿está loco ahora y antes era bueno? No, es una persona que está para tomar decisiones", afirmó.