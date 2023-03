El sincericidio de Gracián sobre la mirada de Riquelme del Boca de Ibarra: "Román se enojaba con..."

El ciclo de Hugo Ibarra llegó a su fin y la negativa del Tata Martino inunda de incertidumbre al mundo Boca. Mientras puertas adentro intentan descifrar los pasos a seguir tras el "no" del entrenador rosarino, Leandro Gracián habló por primera vez tras ser despedido del Xeneize y contó varios detalles del día a día, como la relación con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

En diálogo con ESPN F90, uno de los integrantes del cuerpo técnico que fue cesado el último martes reveló cómo era el trato que tenían con el vicepresidente, de quien se dice que habría tenido injerencia directa en el armado del equipo de Ibarra: "La decisión final era del entrenador. Nosotros teníamos charlas con el Consejo, Román no estaba en el día a día, pero nosotros hacíamos un reporte y él sabía lo que pasaba. Nosotros interactuábamos mucho con el Consejo, eran un soporte constante. Había un ida y vuelta, pero con una línea clara: nosotros somos el CT y ellos eran del Consejo", explicó.

Luego, el Pollo Vignolo le preguntó directamente sobre las conversaciones que mantenían Ibarra, su cuerpo técnico y Riquelme: "Sí, Román se enojaba (con el juego). Nos exigía que el equipo juegue mejor y eso era responsabilidad nuestra. Nunca, nunca entró al vestuario, siempre con respeto hacia nuestro trabajo", sentenció el Tano.

Ibarra, Pompei y Gracián.

Siempre en un tono ameno, al exvolante se lo vio molesto con las versiones que aseguraban que el vicepresidente "metía mano" en el equipo: "Es una falta de respeto decir que Riquelme armaba el equipo, Ibarra era el cabeza de grupo y era quién tomaba todas las todas las decisiones deportivas", disparó.

Por otra parte, Gracián, que jugó 56 partidos en Boca, agregó: "Nosotros tenemos una relación de amistad, de confianza con Román. Nos reunimos con los chicos del Consejo, con Román... fue corta. No estaba pautada la reunión, algo se veía venir. Los últimos 10 días habían sido complicados, mucha inestabilidad. Yo estoy feliz del trabajo hecho, de lo que fue para mí que Hugo me haya puesto en su grupo de trabajo y que Román haya confiado en mi para tener un rol en el club. Lo di todo. La despedida es lo que más te duele".

Finalmente, el exasistente del Xeneize aseguró que entiende la decisión de Riquelme y el Consejo de Fútbol: "El club decidió tomar otro rumbo, decidió que era el momento. Era momento de cambiar. Si vos no ganas dos partidos en Boca, no tuviste buenos resultados... Ganamos el último, pero no tuvimos buenos resultados en el campeonato y el club toma una decisión", cerró.