El sorpresivo DT que sondeó Boca ante un "no" de Martino: jugó en el club con Riquelme

Boca se llevó un golpazo con la negativa del Tata Martino. Tras despedir a Hugo Ibarra, el máximo candidato a ser entrenador del Xeneize era el ex Newell's, Barcelona y Selección argentina, hasta hubo quienes daban su llegada como un hecho. Sin embargo, el "no" del DT rosarino cambió drásticamente los planes de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, quienes tendrían muchos nombres en carpeta, pero ninguna certeza sobre quién ocupará el banco de suplentes local de la Bombonera.

Uno de esos nuevos candidatos sería Facundo Sava, entrenador de Cerro Porteño. Aunque no tuvo un paso demasiado recordado, el Colorado fue compañero de Riquelme en Boca en la etapa de Carlos Salvador Bilardo. Con estos antecedentes, el club sondeó su situación en el Ciclón de Barrio Obrero: "Preguntaron informalmente cómo es la situación de Facundo Sava, que está dirigiendo a Cerro Porteño de Paraguay", informó el periodista Ezequiel Sosa en Dale al medio, de TyC Sports.

Luego, el cronista que cubre el día a día xeneize agregó: "No hay nada formal, no hay oferta, pero sí, se abre el abanico y empiezan a sonar varios nombres y confirmo que desde Boca ya consultaron cómo era su situación. La posibilidad del "no" (de Martino) era mínima, pero finalmente llegó".

Sava jugó siete partidos en Boca, todos en el Apertura '96.

Sava y Riquelme compartieron cinco partidos en Boca, incluyendo el debut del actual vice.

Momentos más tarde, el presidente del club paraguayo, Juan José Zapag, habló sobre el posible interés de Boca por Sava, quien llegó de Patronato a Cerro Porteño en enero de 2023 y lo clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores: "Lo había escuchado a través de los medios argentinos y el profe Sava también se enteró. Por supuesto que no habló con nadie porque sería un interés que no sabemos hasta donde es, ¿verdad?", expresó el dirigente azulgrana.

Sava, el tapado de Boca: llegó a Cerro Porteño en enero.

Sin embargo, Zapag reconoció que ya habló con el exentrenador de Quilmes y Racing sobre la posibilidad de dirigir a Boca: "Lo hablamos porque las cosas que surgen hay que encararlas. Él nos ha dado nuevos aires, una mejor respuesta... Ya estamos en fase de grupos, no fue fácil, pero él está muy contento, así que estamos seguros de que no se va a mover de Cerro, aunque llame Boca. Les confirmo que está muy metido con nosotros", sentenció.

"Boca es Boca, pero Sava es un hombre de palabra. No se va de Cerro Porteño", declaró terminantemente el presidente del club guaraní. Además, advirtió: "No sería leal que lo llamen, y por otro lado, él no se va a ir, es parte de nuestro proyecto". ¿Qué hará Riquelme ahora?