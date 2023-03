El importante consejo de Kempes a Messi: “Si quiere jugar el próximo Mundial, en Francia se…”

Sin lugar a dudas, el Mundial de Qatar 2022 fue soñado para Lionel Messi. Finalmente, y luego de cuatro intentos, el mejor jugador del mundo logró sacarse su espina con la camiseta de la Selección argentina y alzó por primera vez en su carrera la tan anhelada Copa del Mundo.

Ni bien se consagró en la máxima cita mundialista, el capitán de la Albiceleste confirmó que seguirá jugando un tiempo más para disfrutar del parche de campeón del mundo en su pecho, junto al escudo con las tres estrellas. En este contexto, el mundo del fútbol ya especula sobre su posible presencia en el Mundial 2026.

Desde Estados Unidos, Mario Alberto Kempes dijo presente en la pantalla de TyC Sports y se tomó el tiempo para darle un importante consejo a Lionel Messi. "Si quiere jugar el próximo Mundial, en Francia se va a quedar muy bien", aseguró el campeón del Mundial de 1978.

"Hay una cosa en la que Messi le gana a todos: corre cuando tiene que correr. No es que corre al vicio. No. Si sigue con esta mentalidad ganadora, que seguramente la tendrá hasta el final de su vida. No va a llegar como ahora al de 2022, pero como en la zurda tiene una mano, la puede poner en cualquier lado", añadió.

Con respecto al motivo por el que le recomienda seguir en Francia y no volver a España, Kempes soltó: "Es mucho más competitiva y el objetivo se hace más complicado. Yo creo, con el respeto que merece la Ligue 1, está más descansado él. El París Saint Germain tiene muy buenos jugadores. Para el campeonato francés le alcanza y le sobra. Para la Champions le está costando un poco. En el PSG, en tres años va a estar perfecto. Lo veremos también en las Eliminatorias. Poco a poco vamos a ir viendo el ritmo físico de Messi".

Para finalizar, se refirió a la locura que se generó tras los rumores del arribo del capitán de la Selección argentina al fútbol de los Estados Unidos: "A Messi se lo escucha en todos lados acá. Hasta el gringo que no entiende de soccer habla. Vos ponés la televisión americana y Messi sale a cada momento. Cuando se habló de la posibilidad de que Messi viniera a Miami los hinchas ya estaban sacando entradas".