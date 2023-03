Video: por qué Messi “retó” a un alcanzapelotas en pleno partido de Argentina ante Curazao

La Selección argentina cerró una semana plagada de emociones este martes, en Santiago del Estero, con la victoria ante Curazao. En el estadio Madre de Ciudades, el equipo comandado por Lionel Scaloni ganó, gustó y goleó por 7-0 e hizo delirar a los fanáticos. Lionel Messi por triplicado, Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di Maria y Gonzalo Montiel marcaron las alegrías de la noche.

Una vez más, el capitán escribió su nombre en los libros de historia. Con sus tres tantos, el mejor jugador del mundo llegó a los 102 gritos con la camiseta del seleccionado nacional. Pese a la notoria superioridad que se vio en el campo de juego, una vez más el equipo campeón del mundo mostró la seriedad con la que afronta cada uno de sus compromisos.

Una clara muestra de ello es lo que se vivió cuando el encuentro se encontraba igualado sin goles (el 1-0 de Messi llegó a los 20 minutos de la primera parte). En el informe que mostró Líbero, histórico programa de TyC Sports, se puede apreciar una particular situación que deja a las claras la ambición de esta Selección.

En un primer momento las imágenes muestran a Pablo Aimar, quien salió corriendo desde el banco de suplentes para quejarse con el juez de línea al considerar que el arquero rival estaba haciendo tiempo. Instantáneamente, las cámaras muestran al capitán de Argentina llamándole la atención a un alcanzapelotas.

Luego del grito de Messi para que arrojara rápido la pelota al campo, el joven habló ante las cámaras. Buscado por el periodista Matías Pellicioni, se mostró feliz pese al reto. "No sé por qué. La pelota estaba adentro, me estaba hablando el arquero y me habló él, no lo escuchaba". Posteriormente, entre risas, añadió: "Me ha dicho todo bien igual, pero me cagó a pedo. No lo he escuchado, pero me puteó"

Para finalizar, aprovechando su cruce de palabras con el actual jugador del París Saint Germain y su salida en la pantalla de TyC Sports, el joven santiagueño sentenció: "Messi, tirame una camisetita ahora"