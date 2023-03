¿Maradona, Messi o Pelé? El Matador Kempes se la jugó y eligió al mejor futbolista de la historia

Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé. Cada vez que se pregunta quién fue el mejor futbolista de la historia esos son los tres nombres que habitualmente eligen los fanáticos. Puede haber alguno más que se sume a la discusión, pero en general no sale de ellos. Ante esto, el youtuber Ezzequiel buscó a Mario Kempes para que hable al respecto y no tuvo problemas en responder.

En el popular "Reto de los 90 segundos", el Matador fue contestando preguntas y cuando llegó el momento, luego de pensarlo por algunos segundos, lo dijo: "Diego Maradona". Antes, cuando le dieron a elegir entre el fallecido astro y Messi, dijo "los dos", pero no se puso a la altura de ellos.

También puso a César Luis Menotti por encima de Carlos Bilardo y expresó que la Copa del Mundo "pesa siete partidos". Hasta el momento, el video compartido tiene más de veinte mil visitas y cientos de comentarios. En otro tramo del video, Ezzequiel le consulta si los campeones del 78' se sienten menos valorados que los del 86' y expresó que "no".

Dijo también que jugó en los clubes "que tenía que jugar" y se no quiso decir en cuál equipo no hubiera jugado. Describió su juego como "generoso", la mayor virtud de su carrera fue "ayudar" y el defecto "no ser egoista". Reconoció que en el mejor estadio donde jugó fue el Monumental y puso a River como el mejor equipo en la actualidad.

Mario Kempes fue una de las figuras del plantel campéon del Mundial de 1978 y, además, terminó siendo goleador del certamen. Jugó en Insituto, Rosario Central, Valencia y River Plate, y para muchos fue uno de los primeros ídolos futbolísticos.