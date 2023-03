La decisión de Demichelis opuesta a la de Scaloni para viajar a la altura de La Paz

La Conmebol llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y el azar quiso que el River de Martín Demichelis debute en la altura de La Paz, Bolivia, ante The Strongest. El resto de los rivales serán Sporting Cristal y Fluminense. Para ese partido que está pautado para el 4 de abril, el técnico millonario ya definió su estrategia.

Para enfrentar a la altura, Demichelis piensa entrenar el lunes 3 en el River Camp, viajar por la tarde a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, que no tiene altura (400 msnm), y recién viajar a La Paz cuatro horas antes del partido, que será a las 19 (hora de Argentina) en el Estadio Hernando Siles.

Estadio Hernando Siles. Foto: Noticias Argentinas.

The Strongest no jugará en su cancha (Estadio Rafael Mendoza Castellón) porque no cubre la capacidad necesaria que exige Conmebol. Por lo que River deberá enfrentar los 3.600 metros en los que se ubica el estadio donde también juega la Selección boliviana. El Millonario no gana en la altura desde 1970, más de 50 años.

La estrategia de Demichelis se contrapone a la que utilizan otros entrenadores, que buscan "aclimatar" a sus futbolistas llegando 48 horas antes a La Paz. Un claro ejemplo de esta metodología es el de Lionel Scaloni, DT que con la Selección argentina superó a su par de Bolivia el 13 de octubre del 2020, por 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Precisamente será el primer rival (Bolivia) que afronte el equipo albiceleste en condición de visitante de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Otro que utilizó esta estrategia, pero a nivel Libertadores, es Gustavo Alfaro con Boca en 2019. Esta vez no fue la altura de La Paz pero si la de Quito (2.850 msnm). El Xeneize venció a la Liga Universitaria 3 a 0 con goles de Wanchope Ábila, Bebelo Reynoso y Luis Caicedo Medina en contra. Demichelis optará por lo contrario: llegar sobre la hora.