Aseguran que a Martino “le interesa” dirigir a Boca: de qué depende que acepte la oferta

Gerardo Martino es el director técnico al que apunta Boca. Más allá de que se rumorean otros nombres como José Pekerman o un cuarto ciclo de Carlos Bianchi, lo cierto es que el Tata es la máxima prioridad para el Xeneize luego de haber despedido a Hugo Ibarra en la tarde del martes. Alejado hace 10 años del fútbol argentino, el ex Barcelona, Selección argentina y otros vería con buenos ojos tomar las riendas del club de la RIbera, pero la primera reunión sería clave para atraerlo.

Según informó Martín Arévalo en ESPN F10, al experimentado entrenador, de último paso por la Selección de México, consideraría una buena opción ser el nuevo DT azul y oro: "A Tata Martino le interesa dirigir a Boca", sentenció. No obstante, el periodista puso un "asterisco" al interés del rosarino.

"Martino es una persona muy prolija, que analiza los proyectos. Yo te digo hoy que a Martino le interesa dirigir a Boca. Asterisco... no sé cuándo va a ser la reunión, no sé cuándo hablarán por teléfono... Ya hablaron, no es poco. A las 19:30 estaban despidiendo a Ibarra y, a partir de ahora, viene la charla con Martino", expresó Arévalo, periodista que cubre la actualidad de Boca hace mucho tiempo y hacía lo propio con la Selección argentina cuando el Tata era entrenador.

Finalmente, reveló qué es lo que espera Martino de la dirigencia de Boca en una hipotética reunión: "No sé si la tendrá Riquelme, un integrante del Consejo de Fútbol... Ahora, en esa charla, Martino tiene que escuchar que Boca verdaderamente lo quiere y que no es un técnico con espalda para palear un año de elecciones, sino que hay un proyecto, una idea de que Boca vaya hacia un rumbo que le puede dar un DT de su jerarquía mundial", cerró.

Más tarde, el periodista reveló que el primer contacto entre las partes ya ocurrió: "El primer paso fue positivo. En las próximas 48 horas podría definirse. Ahora debería haber una charla más formal en la que se hablarían detalles que todavía no se tocaron".

Tata Martino viene de quedar afuera en la primera ronda del Mundial con México.

Cabe destacar que no es la primera vez que Boca está interesado en Martino, como tampoco este sería el primer requisito que impondría el DT en las charlas. En agosto del 2022, la dirigencia xeneize se puso en contacto con el ex Newell's y este respondió tajantamente: "Después del Mundial hablamos". Además, otra de las condiciones habría sido que no haya un entrenador trabajando en el club mientras se comunicaban con él. ¿Llegarán el Tata y el Consejo de Fútbol a buen puerto?